Corné van Kessel begint aan twaalfde WK: 'Ik schrok er een beetje van'

Voor de tweede keer dit seizoen rijdt Corné van Kessel in het Amerikaanse Fayetteville. Na een wereldbekerwedstrijd eerder dit seizoen, wordt er nu gestreden om de wereldtitel. Een speciale wedstrijd, zelfs als je voor de twaalfde keer mee gaat doen.

In 2013 was het ook in Amerika, toen in Louisville. Voor Van Kessel hoeft het niet. “Ze zeggen dat het voor de internationalisering goed is dat het één keer in de zoveel tijd aan deze kant van het water is. Maar we hebben in Europa zeker mooie locaties om het te organiseren.”

De grote afwezige is Mathieu van der Poel, die door rugproblemen verstek laat gaan. Ook zijn broer David en Joris Nieuwenhuis hebben al een punt achter het seizoen gezet en ontbreken in Amerika. “En ook in de andere categorieën is alles miniem ingevuld. Dat heeft te maken met de kostprijs”, wijst Van Kessel naar de locatie van het WK. Het is de tweede keer dat het WK veldrijden op een ander werelddeel dan Europa wordt verreden.

“Het is heel gek. Ik denk niet dat het de laatste jaren – zeker niet in de jaren dat ik heb meegereden – gebeurd is. Ik kan me niet herinneren dat er ergens zo weinig Nederlanders aan de start hebben gestaan op een WK”, zegt Van Kessel, die samen met Lars van der Haar de tweekoppige Nederlandse ploeg vormt.”

Van Kessel reed in 2013 ook mee. Dit WK wordt zijn twaalfde wereldtitelstrijd. “Ik wist dat ik al een aantal jaren meega. Maar dat ik mijn twaalfde WK ga rijden, daar schrok ik wel een beetje van. Het is wel een mooi besef dat de teller straks op twaalf staat.”

Van Kessel had in 2017 zijn beste resultaat op een WK, hij werd vijfde in Bieles in Luxemburg, drie jaar later werd hij in het Zwitserse Dübendorf zevende. Een nieuwe top tien-notering is het doel voor Van Kessel. “Ik wil er zoveel mogelijk uithalen. Ik rijd het hele seizoen tussen plaats vijf en tien. Ik denk dat ik daar kan finishen. Dat zou in lijn der verwachting zijn, maar ik hoop natuurlijk net iets meer”, zegt de dertigjarige renner van Tormans Cyclocross Team. “Een medaille zou de ultieme uitslag zijn.”

Kamergenoot – en enige ploeggenoot – Van der Haar is in de ogen van Van Kessel een renner die je ‘niet moet onderschatten’. Bij afwezigheid van Van der Poel en Wout van Aert is de Brit Thomas Pidcock echter favoriet volgens de Brabantse coureur. “Daarna de groep Belgen en Lars. Hij heeft een goed jaar afgewerkt.”