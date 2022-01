112-nieuws: fietser aangereden Breda • rijbewijs taxichauffeur ingevorderd

00.00

Een 45-jarige automobilist is donderdagmiddag aangehouden op de A2 bij Boxtel omdat hij zich niet hield aan de maximum snelheid. Dat maakte de politie rond middernacht bekend. De man reed met een snelheid van 130 kilometer per uur over de snelweg, maar overdag geldt hier een snelheid van 100 kilometer per uur. De automobilist bleek onder invloed te zijn van softdrugs. Er is bloed van hem afgenomen in het politiebureau.