Efteling laat te veel bezoekers toe: provincie op de vingers getikt

De rechtbank heeft de provincie ferm op de vingers getikt in een langdurige strijd over de stikstofuitstoot van de Efteling. Drie keer heeft de provincie onterecht niet ingegrepen toen het attractiepark over de bezoekerslimiet van 5 miljoen heen ging. Nu moet de provincie aantonen dat de Efteling genoeg stikstofbeperkende maatregelen heeft genomen óf anders toch echt handhaven.

En zo is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de langslepende en technische stikstofkwestie rondom het populaire attractiepark.

Kort gezegd mag de Efteling volgens de natuurvergunning uit 2016 ieder jaar maximaal 5 miljoen bezoekers ontvangen. Als er meer mensen zijn, kan dat bijvoorbeeld door de vele autoritten leiden tot schade aan natuurgebied Loonse en Drunense Duinen.

In 2017, 2018 en 2019 ging het attractiepark steeds over de grens van 5 miljoen bezoekers heen. Omwonenden stapten naar de provincie, omdat die ervoor moet zorgen dat vergunningsregels worden nageleefd. De provincie besloot echter niet in te grijpen, omdat de gevolgen van sluiting te heftig zouden zijn voor het park, de bezoekers, het personeel en de leveranciers.

Juridische strijd

Bovendien lag er op dat moment een nieuwe vergunningsaanvraag van de Efteling, om 6 miljoen bezoekers binnen te laten. Het pretpark zou zelf stikstofbeperkende maatregelen nemen. Zo is het wagenpark elektrisch aangedreven en is een dieseltrein vervangen door een elektrische. Ook wordt er minder hout gestookt in biomassacentrales en vuurkorven en gebruikt het attractiepark veel minder aardgas.

Dit zou opwegen tegen de extra stikstofuitstoot door het hogere aantal bezoekers. En daarmee zou het attractiepark zich wel aan de regels houden. Omwonenden waren het daar niet mee eens en begonnen een juridische strijd. Met als voorlopig resultaat: een tik op de vingers van de provincie.

Tien weken tijd

De rechtbank vindt namelijk dat de provincie drie keer onterecht weigert op te treden, terwijl daar redenen voor zijn. Zo is volgens de bestuursrechter onduidelijk of alle maatregelen blijvend zijn en of ze opwegen tegen de verhoogde stikstofuitstoot van meer dan 5 miljoen Eftelingbezoekers.

Uit het vrijdag gepubliceerde vonnis blijkt dat de rechtbank Oost-Brabant de houding van de provincie als handhaver meer dan zat is. De bestuursrechter heeft alle beslissingen van de provincie om niet te handhaven van tafel geveegd.

De provincie moet binnen 10 weken besluiten om wel te gaan handhaven of duidelijk maken dat de Efteling écht genoeg stikstofbeperkende maatregelen heeft genomen, waardoor meer dan 5 miljoen bezoekers naar het park mogen komen.