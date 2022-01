Deze Tilburgse was een geldezel en nu moet ze op de blaren zitten

R. van H. (27) uit Tilburg heeft spijt als haren op haar hoofd dat ze ooit een rekening heeft geopend voor iemand die ze eigenlijk niet kende. Ze kende hem van Snapchat, maar heeft hem nooit ontmoet. Die rekening werd vervolgens gebruikt om afgetroggeld geld van een nietsvermoedend slachtoffer door te sluizen. Ondanks haar spijt krijgt ze 50 uur werkstraf.

Elk jaar worden er volgens de politie tienduizenden pogingen gedaan om mensen via WhatsApp geld af te troggelen. Criminelen doen zich voor als familieleden van het slachtoffer. Bijna altijd zijn deze familieleden zogenaamd hun telefoon kwijt of is die 'stuk'. Daarom appen ze met een onbekend nummer.

Door die telefoonproblemen kan het zogenaamde familielid geen geld overmaken en daarom vraagt de crimineel aan het nietsvermoedende slachtoffer dat 'even' voor te schieten.

Geldezel

Dat geld komt vervolgens op een bankrekening als die van R. Daar haalt de crimineel dan meteen dat geld weer af. De zogenoemde 'geldezel' krijgt vaak een vergoeding voor het gebruik.

De politie komt uiteindelijk dus bij deze geldezels uit. De criminelen achter deze truc zijn bijna niet te vinden. De geldezel krijgt wel grote problemen. Zo kunnen ze geen bankrekening meer openen en jarenlang geen hypotheek meer afsluiten. Ze staan te boek als fraudeur.

Ook de Tilburgse wist eigenijk wel dat het verzoek dat ze kreeg van 'Joey' niet helemaal in de haak was. "Hij zei dat er Bitcoins klaarstonden om uitbetaald te worden. Hij beweerde dat dat niet via zijn eigen rekening kon, maar wel via die van mij. Daarvoor moest ik via Bunq een rekening aanmaken. Als ik hieraan mee zou werken, zou ik een vergoeding krijgen. Op dat moment had ik al mijn twijfels of ik die vergoeding zou krijgen. Maar hij had al bewijzen laten zien van andere mensen die een account via Bunq hadden aangemaakt. Toen heb ik mijn gegevens toch maar gegeven. Ik mocht in de tussentijd niet in het account komen."

'Ik was naïef'

Die vergoeding heeft ze nooit gekregen. De rechter merkt nog fijntjes op dat het ook wel raar zou zijn, geld krijgen zonder er iets voor te hoeven doen. Dat geeft R. toe. "Hij had mij de foto’s laten zien en ik geloofde hem. Als ik hem niet had geloofd, dan had ik het ook niet gedaan. Ik was gewoon naïef.”

De rechter verbaast zich over de achtergrond van de verdachte. “U heeft een kantoorbaan, een mbo-opleiding, en bent niet eerder met justitie in aanraking gekomen. Wat heeft u hier nou van geleerd?" De Tilburgse zegt dat ze er nooit meer in zal trappen. Dat ze spijt heeft en het helaas niet meer terug kan draaien.

Geld terugbetalen

De rechter legt haar een taakstraf op van 50 uur. Daarnaast zijn de schadevergoedingen van haar drie slachtoffers toegewezen. Het geld dat via haar rekening is doorgesluisd, moet ze dus terugbetalen. Naast R. stonden er vrijdagochtend nog vijf geldezels terecht.

Een van de mensen die veel geld kwijtraakte door WhatsApp-fraude is de Brabantse Sara. Ze maakte in totaal 3000 euro over op de rekening van de Tilburgse. Ze dacht dat ze haar dochter uit de brand hielp, maar het bleek een oplichter te zijn.

