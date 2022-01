Finn Stokkers 3 keer in basis en 3 keer wint RKC: 'Hopelijk is er verband'

Finn Stokkers was misschien door veel RKC-supporters al afgeschreven. Maar de spits knokte zich met succes terug in het basiselftal. De laatste drie wedstrijden kon hij rekenen op een basisplek en niet geheel toevallig wonnen de Waalwijkers alle drie die wedstrijden. Het missende puzzelstukje lijkt gevonden.

Wanneer Stokkers bovenstaande statistiek krijgt voorgelegd kan hij een lach niet onderdrukken. “Haha! Laten we hopen dat er een verband is. Ik heb er in ieder geval hard voor moeten knokken want ik had het begin van het seizoen wel anders voor mij gezien.”

Vorig seizoen begon Finn Stokkers nog voortvarend aan het seizoen en had hij voor de winterstop al vijf doelpunten gemaakt. Daarna kwam de klad erin en raakte hij zijn basisplaats kwijt. Ook dit seizoen begon hij als reserve. De spits leek op een zijspoor te zitten bij de Waalwijkers. Een gesprek met de trainer volgde.