Corrie denkt niet dat Thijs een echte Brabander kan worden en dat scoort

Corrie deed haar inmiddels befaamde uitspraak in de YouTube-serie 'Thijs wil Brabander' worden van Omroep Brabant.

“Als Brabander word je geboren en dat ben je in hart en ziel. Dat word jij nooit!” Met die niet mis te verstane woorden maakte Corrie een eind aan de droom van Thijs (19) om een Brabander te worden. De uitspraak van Corrie in de serie ‘Thijs wil Brabander worden’ is een grote online hit. “Ik had zelf niet in de gaten dat het zo hard ging!”

Op TikTok is de uitspraak van Corrie honderdduizenden keren bekeken. Ze krijgt ermee de lachers op haar hand. “Ik heb eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad, vooral van Brabanders natuurlijk”, lacht Corrie. “Mijn zoon zag het op Facebook en appte me. ‘Mam, je bent een hit! Je bent hartstikke bekend!’, schreef hij.” Corrie deed haar inmiddels befaamde uitspraak in de YouTube-serie 'Thijs wil Brabander' worden van Omroep Brabant.

Wachten op privacy instellingen...

In de serie van Omroep Brabant probeert Thijs den Ouden uit Amersfoort in zes weken tijd van zijn harde G en bekakte R af te komen, om zo een echte Brabander te worden. In de eerste aflevering vroeg hij op straat tips aan voorbijgangers. “Mijn man en ik gingen iets ophalen bij een winkel. Ineens duwde Thijs de microfoon onder m’n neus. Toen flapte ik het eruit”, lacht Corrie. Veel vertrouwen in een goede afloop heeft Corrie dus niet, maar ze nodigt Thijs wel uit om op de koffie te komen na afloop van de serie. “Ik heb gezegd: ‘als ge denkt da ge een Brabander bent, meugde een bekske koffie komen drinken’. Het zal een heel zware klus worden. Maar uiteraard is hij welkom!” LEES OOK: Thijs uit Amersfoort wil Brabander worden: 'Maar da gaat jou nooit lukken'