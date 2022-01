Lion Kaak schiet TOP Oss langs FC Den Bosch in sfeervolle Brabantse derby

Lang leek de Brabantse derby tussen TOP Oss en FC Den Boch geen winnaar op te leveren. Maar Lion Kaak werd met zijn volley vlak voor tijd de matchwinner in een sfeervolle Brabantse derby.

Onder toeziend oog van 1500 TOP Oss-supporters begonnen beide ploegen fel aan de wedstrijd. De confrontatie tussen TOP en FC Den Bosch is niet voor niks een derby. Dat was ook terug te zien op het veld. Veel harde duels en er werd gevochten voor elke meter.

Het niveau was minder maar dat maakte de wedstrijd niet minder aantrekkelijk. De thuisploeg had het optische overwicht en werd het meest gevaarlijk. Al moest het oppassen voor de mogelijkheden van de bezoekers in de omschakeling. Daarnaast maakte de thuissupporters er een mooi feestje van op de thuistribune.

Vlak voor rust werd de ban gebroken door Justin Mathieu. De aanvaller schoot met een mooie volley de Ossenaren op voorsprong. 1-0.