Eenmaal, andermaal, verkocht: spullen van De Nobelaer bij opbod verkocht

Het stond vrijdag allemaal uitgestald tijdens de kijkdag voor geïnteresseerde kopers: theaterstoelen, gereedschap, tafels, koffiezetapparaten, geldtelmachines, garderobekasten, duizenden koppen, schotels en borden. Cultuurhuis de Nobelaer in Etten-Leur verkast naar een splinternieuw gebouw. Een groot deel van de inboedel kan niet mee, dus wordt bij opbod verkocht.

Het is een bonte verzameling met spullen die genummerd staat uitgestald. Maar vooral de theaterstoelen uit de grote zaal trekken de aandacht. Want met een beetje geluk heb je voor een paar tientjes een rijtje rode klapstoelen op de kop getikt.

De bezoekers van de kijkdag bestaat uit een gemengd gezelschap; van professionele opkopers en koopjesjagers tot oud-medewerkers van de zestig jaar oude Nobelaer of nieuwsgierige buurtbewoners.

Iemand van podium Bloos in Breda bekijkt aangeboden theaterlampen. (foto: Raoul Cartens)

"Wij wonen in de buurt en hebben hier al heel wat avondjes doorgebracht in die rode klapstoelen in de grote theaterzaal. Daar zouden we er wel aan paar van willen hebben, maar ze staan vastgeschroefd aan de grond. En dat is niks voor bij ons thuis", vertelt een nieuwsgierig echtpaar in de voormalige foyer van De Nobelaer.

Wij gunnen deze spullen een tweede leven. Dit oude gebouw heeft enorm veel bergruimte en al die bruikbare spullen passen gewoonweg niet allemaal in de nieuwbouw aan de Parklaan waar we naartoe verhuizen", legt directeur Hilda Vliegenthart van de Nobelaer uit.

Directeur Hilda Vliegenthart van De Nobelaer in Etten-Leur. (foto: Raoul Cartens)

En dat geldt ook voor de honderden rode klapstoelen in de grote zaal. Vliegenthart: "Deze klapstoelen staan in een vaste opstelling en die kunnen niet mee naar de nieuwbouw. Want daar komt een multifunctionele zaal met een telescooptribune, die je in en uit kunt schuiven. Daarmee kunnen we zo eenvoudig een theaterzaal ombouwen tot een popzaal met 700 staplaatsen."

'We hopen een bedrag van twintig -tot dertigduizend euro op te halen'