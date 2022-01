Paard overlijdt na aanrijding in Berghem, dier was ontsnapt uit weiland

Een paard is vrijdagavond laat overleden in Berghem na een aanrijding op de Valendonkstraat, net buiten het dorp. De aanrijding vond plaats rond kwart voor twaalf. Een politiewoordvoerster spreekt van een 'noodlottig ongeluk'.

Volgens de woordvoerster was het weiland waar het paard stond niet omheind en was het dier er via de sloot in geslaagd op de Valendonkstraat terecht te komen. Daar ging het vervolgens mis en werd het dier aangereden. Degene die dit deed, waarschuwde meteen de hulpdiensten.

Inslapen

Het dier belandde na de aanrijding in een sloot. De brandweer wist het paard kort na middernacht met behulp van brandweerslangen en veel mankracht uit het koude water te trekken.

Een dierenarts was snel aanwezig. Zij zag dat het dier bij de aanrijding twee benen had gebroken. Om het dier verder lijden te besparen, is besloten het te laten inslapen. Om dit moment niet zichtbaar te laten zijn voor voorbijgangers, plaatse de brandweer een tent om het dier heen.