Man (52) en meisje (16) aangehouden na schieten uit raam

Een 16-jarig meisje en een 52-jarige man zijn vrijdagavond aangehouden in een huis aan de Ringbaan Oost in Tilburg na een melding dat er vanuit het raam van het huis zou zijn geschoten. In het huis is een alarmpistool gevonden dat eruit ziet als een echt wapen, meldt de politie.

Evie Hendriks Geschreven door