Sluwe Marianne Vos wint haar achtste wereldtitel veldrijden

Acht jaar geleden won Marianne Vos haar zevende wereldtitel in het veldrijden. Daarna wist ze nog een keer zilver en twee bronzen medailles te winnen, maar een nieuwe wereldtitel kwam er niet. Tot vandaag. In het Amerikaanse Fayetteville maakte ze haar favorietenstatus waar en voegde Vos een achtste wereldtitel toe aan haar indrukwekkende palmares.

Vooraf werd er een tweestrijd verwacht tussen Vos en landgenote Lucinda Brand. Al snel werd duidelijk dat het ook een duel tussen die twee vrouwen zou worden.

Ceylin del Carmen Alvarado, in 2020 wereldkampioen, kon in de eerste anderhalve ronde nog bijblijven. Toen ze even moeite had op een bergje snelde Brand weg. Vos keek het even aan, maar ging er al snel voorbij en reed het gat met Brand dicht. Met nog vijf rondes te rijden zaten de twee favorieten samen op kop.

Het had heel anders kunnen zijn, want na een halve minuut lag Vos al bijna op de grond. In de tweede bocht kwam ze in aanraking met het achterwiel van Alvarado. Half vallend kwam Vos bijna in de hekken terecht, maar ze wist zich nog net staande te houden.