Willem II haalt met Wessel Dammers directe versterking voor achterhoede

Trainer Fred Grim heeft per direct een extra optie bij het maken van zijn opstelling. Wessel Dammers wordt door Willem II voor de rest van het seizoen gehuurd van FC Groningen. Een langer verblijf van de centrale verdediger is niet uitgesloten, de Tilburgse club heeft een optie tot koop.

De interesse in de 26-jarige Dammers is niet nieuw, afgelopen zomer wilde Willem II de defensieve speler ook al overnemen van FC Groningen. Toen lukte het niet. Tijdens de huidige winterse transferperiode klopte technisch directeur Joris Mathijssen opnieuw aan in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Dit keer kwamen de clubs wel tot een akkoord over een (tijdelijke) overstap van de voormalig jeugdinternational.

Vierde nieuwe centrale verdediger

In de zomer haalde Willem II al drie centrale verdedigers naar Tilburg toe. Ulrik Jenssen kwam transfervrij over van FC Nordsjaelland en tekende een driejarig contract. Emil Bergström werd gehuurd van FC Utrecht, terwijl Nikos Michelis op huurbasis werd overgenomen van AC Milan. Bij de jonge Griek hebben de Tricolores aan het einde van dit seizoen ook een optie tot koop.

Mede door een blessure van Freek Heerkens kwamen alle nieuwe centrumverdedigers regelmatig in actie dit seizoen, maar dat was tot nu toe geen doorslaand succes. De achterhoede van Willem II is één van de problemen dit seizoen. Na Fortuna Sittard (50 tegendoelpunten) en SC Cambuur (40) heeft Willem II in de Eredivisie de meeste doelpunten te verwerken gekregen: 39. Een gemiddelde van bijna twee per wedstrijd.

Perspectief

Dammers debuteerde als prof bij Feyenoord, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Verder dan twee Europese wedstrijden kwam hij niet. Op huurbasis speelde hij bij SC Cambuur, voor hij de overstap maakte naar Fortuna Sittard. Daar werd hij aanvoerder en verdiende hij een transfer naar FC Groningen.

"Bij FC Groningen had ik het gevoel minder perspectief op speeltijd te krijgen", zegt de nieuwe Willem II-speler op de website van zijn nieuwe club. "Daarom kies ik er bewust voor om tijdens het seizoen een overstap te maken. Ik vind Willem II een club met een mooie uitstraling en supporters die het verschil écht maken. Bij uitwedstrijden in Tilburg ben ik altijd erg onder de indruk geweest van de sfeer hier."

Vertrouwen

Grim hoopte nieuwe spelers te verwelkomen met ervaring en de kwaliteit om de ploeg op sleeptouw te nemen. "Ik loop niet weg voor een leidinggevende rol. Samen met enkele andere jongens het team op sleeptouw nemen is iets dat goed bij me past."

Dammers rekent erop dat hij samen met zijn nieuwe ploeggenoten de dramatische reeks aan nederlagen snel een halt toe kan roepen, om weg te raken uit de degradatiezone. "Willem II is normaal gesproken een stabiele club die het beter doet dan waar de club nu staat. Met de kwaliteiten die zeker in deze groep zitten maar er wellicht op dit moment niet uitkomen, moeten we een goede tweede seizoenshelft tegemoet kunnen gaan."