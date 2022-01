Coronanieuws: TeamNL houdt coronavirus bij Spelen voorlopig buiten de deur

08.05

Het aantal gevallen van coronabesmettingen bij de Olympische Spelen in Beijing is opgelopen tot 139, geteld vanaf 23 januari. Het organisatiecomité in Beijing meldde zondagochtend dat er zaterdag 34 nieuwe gevallen zijn bijgekomen. Het gaat om 23 atleten en teamleden die in Beijing arriveerden. De elf andere gevallen zijn mensen die eerder in China aankwamen en al in de zogeheten 'superbubbel' zaten.