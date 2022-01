Kinderen vinden schedel in lege stal, Frans Kapteijns weet van welk dier

De schedel van een kat (foto: Arie Spierings).

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] Dit keer besteedt hij in Stuifmail aandacht aan onder meer een bruine kikker, hondenpoep, halsbandparkieten, een schedel en een eekhoorn met een baby in de bek.

Door kinderen gevonden schedel in een oude verlaten stal, van wie was die schedel?

Arie Spierings stuurde mij een foto van een schedel, die door kinderen gevonden was in een oude verlaten stal. De schedel ligt op een baksteen en zo kun je een beetje de grootte van de schedel inschatten. Ook zie je duidelijk een van de twee bovenste hoektanden en verder heeft de schedel een beetje een ronde vorm. We hebben volgens mij hier dan ook te maken met de schedel van een huiskat.

Jonge bruine kikker nu al in de Hubertusbossen gezien door Tom en Nelie van den Heuvel

Bruine kikker gespot en het is nog winter

Tom en Nelie van den Heuvel zagen nu al een bruine kikker in het Hubertusbos bij Heeze. Dit is weer zo’n voorbeeld van het feit dat onze winters steeds minder echte winters zijn. Voorheen sliepen de amfibieën hun winterslaap uit tot half maart, maar tegenwoordig verschijnen ze steeds vroeger. Daarnaast vraag ik me af of er onder de amfibieën, vooral kikkers, dieren bij zijn die helemaal geen winterslaap meer houden. Dit kan natuurlijk ook omdat er gedurende die mildere winters ook steeds meer voedsel voor handen is, zoals insecten.

Hondenpoep bedekt met schimmel (foto: Christel van Hirtum).

Hondenpoep in speeltuintje, puur chemisch afval

Op de foto van Christel van Hirtum zie je hondenpoep liggen, bedekt met een lagere schimmel. Zij vond deze hondenpoep in een speeltuintje en vroeg zich af waarom mensen zoiets niet opruimen. Vreselijk is dat, want in feite is hondenpoep klein chemisch afval. Je kan dit lezen in het hondentijdschrift Dogzine. Verder heeft Christel het idee dat hondenpoep opgenomen wordt door de natuur, maar dat is niet zo. Hondendrollen zijn zelfs net zo gevaarlijk als chemisch afval. Hondenpoep bevat namelijk heel veel bacteriën, veelal dezelfde die wij mensen ook hebben. En veel van die bacteriën zijn schadelijk voor andere dieren. Hondenpoep is dus een bron van besmetting. Soms zie je wel lagere schimmels op hondenpoep, maar vaak is dat niet zo. Kortom: hondenpoep opruimen, ook in de natuur.

Een veer van het vrouwtje van de wilde eend (foto: familie Bos).

Wie is deze veer verloren?

De familie Bos vond bij de Deelen, een gebiedje in Friesland, in het water een veer. Die hebben ze gefotografeerd met de vraag: van welk dier was deze veer? Volgens mij is dit een veer van het vrouwtje van de wilde eend, maar dan een echte en geen soepeend.

Een volwassen eekhoorn met een baby in de bek (foto: Ellen Rijken).

Volwassen eekhoorn met baby in de bek

Ellen Rijken fotografeerde een volwassen eekhoorn met een jonge baby in de bek. Haar vraag: waarom doet een volwassen eekhoorn zoiets? Eekhoorns zijn heel schichtige diertjes. Alleen al bij het voelen van gevaar, gaan ze verhuizen. Het kan ook zijn dat het nest door sterke windvlagen anders is komen te hangen en daardoor nat begint te worden. Ook dan verhuizen ze de jonge eekhoorns. Meestal hebben eekhoorns vier nesten, waardoor ze snel aan de verhuizing kunnen beginnen. Je ziet dit als mens bijna nooit omdat dit vooral in de nacht gebeurt, maar dus ook overdag kan het plaatsvinden. Voor Ellen was dit een ongelofelijk mooi moment.

Halsbandparkieten bij een nest in een boom (foto: Pixabay).

Wie heeft in Veldhoven halsbandparkieten gezien?

Roland en zijn moeder hebben allebei afzonderlijk en op verschillende dagen in Veldhoven twee halsbandparkieten zien vliegen. Oorspronkelijk kwamen deze luidruchtige en knalgroene vogels voor in India en Centraal-Afrika. Ooit zijn ze ontsnapt in Amsterdam bij het Vondelpark en van daaruit zijn ze langzaam steeds verder naar het zuiden gegaan, richting Rotterdam en Dordrecht. Inmiddels zijn halsbandparkieten in Nederland standvogels geworden. In de winter bevinden ze zich met grote groepen in zogenaamde slaapbomen. Nu vraagt Roland zich af - en dat is dan meteen ook een oproep aan andere Veldhovenaren - of meer mensen deze vogels hebben gezien en of het er twee zijn of meer. Ik ben reuze benieuwd naar de reacties.

Wilde zwijnen in Brabant

Hanneke en Rosa zagen in 2016 voor het eerst wilde zwijnen in een bos. Het filmpje bibbert een beetje, maar je kan de wilde zwijnen toch goed zien. Intussen weten we dat het wilde zwijn steeds verder oprukt in Brabant. In Brabant is daarom in 2016 gekozen voor een zogenoemde nulstand. Dit betekent dat álle zwijnen hier, want onze provincie valt onder de verboden gebieden, afgeschoten moeten worden. Zelf zou ik liever willen inzetten op het verminderen van de schade.

