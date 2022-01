Waarschuwing voor onstuimige maandag, windstoten tot 100 kilometer per uur

Diana Woei van Weerplaza waarschuwt voor een onstuimige maandag. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege zware windstoten.

"Maandag trekt een lagedrukgebied over onze omgeving", legde Diana uit in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "Rond het centrum van dit gebied - dat bij Groningen, Friesland en Drenthe komt te liggen - staat dan meestal weinig wind. Maar aan de zuidkant, waar wij ons bevinden, juist heel veel. Die wind komt vanuit het noordwesten. Dus haal alles wat los en vast zit zondagavond maar uit je tuin, het gaat echt flink waaien."

Volgens Diana zijn in de westelijke delen van de provincie windstoten tot zo'n honderd kilometer per uur mogelijk. "In het oosten wat minder, maar daar is toch windkracht 6 mogelijk gedurende de ochtend en het begin van de middag."

Geregeld zonneschijn

Daarom raadt de weervrouw van Weerplaza aan te genieten van deze zondag, want die wordt volgens haar heel aardig. "Droog, met geregeld zonneschijn. De temperatuur zal 's middags wel iets lager dan zaterdag uitkomen, op zo'n 7 of 8 graden. Maar dit is nog steeds aan de hoge kant voor de tijd van het jaar, want 6 graden is gebruikelijk."

De wind - uit het noordwesten - waait zondag wat minder krachtig dan zaterdag. "Hooguit kracht drie."