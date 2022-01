Ongeluk met vijf auto's op A2 achter langzaam rijdende truckers

Op de A2 is zondagmiddag bij Leende een ongeluk gebeurd waarbij in de richting van Den Bosch vijf auto's waren betrokken. Het zou gaan om een kettingbotsing.

Voor het ongeluk reed een konvooi langzaam rijdende vrachtwagens die protesteerden tegen de coronamaatregelen. Of het konvooi iets met het ongeluk heeft te maken is niet bekend. De weg is weer vrij.

Op verschillende plekken in Nederland rijden zondag mensen in een konvooi van onder meer auto's, vrachtwagens en tractoren. De actie lijkt op het zogenoemde Vrijheidskonvooi in Canada, waar duizenden mensen protesteerden tegen de coronaregels.

Eerder werd er op het Telegram-kanaal Convoy Nederland Nieuws opgeroepen 'een rondje te toeren in de provincie'. Convoy Brabant zou onderweg zijn vanuit Maarheeze richting Den Bosch.