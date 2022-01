Vijf auto's botsen op A2 achter langzaam rijdende truckers

Op de snelweg A2 is zondagmiddag bij Leende een kettingbotsing gebeurd waarbij vijf auto's waren betrokken. Op die plek werd op dat moment op de weg en op het viaduct geprotesteerd tegen de coronamaatregelen.

Voor het ongeluk reed een konvooi langzaam rijdende vrachtwagens dat protesteerde tegen de coronamaatregelen. Op het viaduct stonden ook mensen en tractoren. Op de snelweg reden ook auto's met vlaggen.

Op een video op Facebook is te zien hoe er op de linkerbaan plotseling hard wordt geremd. Uiteindelijk botsen vijf auto's op elkaar. Op de rechterbaan weten mensen tijdig te stoppen.

Konvooi

Op verschillende plekken in Nederland rijden zondag mensen in een konvooi van onder meer auto's, vrachtwagens en tractoren. De actie lijkt op het zogenoemde Vrijheidskonvooi in Canada, waar duizenden mensen protesteerden tegen de coronaregels.

Eerder werd er op het Telegram-kanaal Convoy Nederland Nieuws opgeroepen 'een rondje te toeren in de provincie'. Convoy Brabant zou onderweg zijn vanuit Maarheeze richting Den Bosch.