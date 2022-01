Automobilist rijdt wielrenners aan: één zwaargewonde

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Wielrenner zwaargewond na aanrijding

Drie Belgische wielrenners zijn zondag in het ziekenhuis beland na een ongeval op de Bergsebaan in Roosendaal. Een van hen, een 59-jarige man uit Essen, raakte zelfs zo zwaargewond dat hij per helikopter werd overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam.