Teleurstellend WK veldrijden voor Corne van Kessel

Drie ronden lang wist Corne van Kessel zich te mengen tussen de favorieten voor het WK veldrijden, maar nadat Tom Pidcock zijn winnende versnelling had geplaatst, zakte de Veldhovenaar door het ijs. Zijn doel om in de top tien te eindigen werd bij lange na niet gehaald.

Van Kessel reed luttele seconden op kop van de wedstrijd. Hij zette even aan, maar een goed resultaat zat er nooit in. De renner uit Veldhoven eindigde zondagavond op een teleurstellende 26e plaats in Fayetteville.

De eerste drie ronden was Van Kessel nog nadrukkelijk in beeld tussen alle favorieten. Na de versnelling van Pidcock kelderde hij uit de top tien en moest hij andere renners laten passeren. De uiteindelijke 26e plaats mag een grote teleurstelling genoemd worden. Heel het seizoen reed Van Kessel in de top tien en dus was dat ook een realistisch doel voor dit WK. Mogelijk heeft pech een rol gespeeld.

Landgenoot Lars van der Haar kon wel tevreden zijn: de Europees kampioen werd tweede.