Geen origineel cadeau voor Wouter dankzij oplettende agenten

Een man uit Veldhoven zocht een origineel cadeau voor een vriend van hem: Wouter om precies te zijn. En laat er in Beek en Donk nu een 'Woutersstraat' zijn. De vriend van Wouter reed naar Beek en Donk, schroefde het bord los en nam het mee.

Niet de bedoeling, natuurlijk. Daar is de man uit Veldhoven inmiddels ook achter. In Lieshout kwam hij namelijk de politie tegen. En het straatnaambord dat zichtbaar op de achterbank van zijn auto lag, ontging de agenten niet.

Het bord is door de agenten in beslag genomen en de gemeente Laarbeek krijgt het uiteraard terug, zo meldt de politie zondagnacht.

En de man uit Veldhoven? Hij moet zich op een later moment verantwoorden voor zijn actie. In de tussentijd kan hij dan ook nog eens op zoek naar een écht cadeau voor Wouter. Want vooralsnog staat hij met lege handen.