Giraffekalf geboren in Beekse Bergen: 'Dagelijks een uurtje kraamvisite'

Nubische giraffe M'toto geboren in safaripark Beekse Bergen

In safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is deze maand een Nubische giraffe geboren. Dat maakte het park maandagochtend bekend. Het jong kreeg de naam M'toto. Dat betekent 'klein kind' in het Swahilli. "Mogelijk dat we hem dus over een paar jaar, als hij volwassen is, een nieuwe naam moeten geven", lacht dierenverzorger Rolf Veenhuizen.

M'toto werd geboren op 18 januari. De eerste dagen van het kalf waren spannend voor de verzorgers. "Hij is het eerste kind van moeder Nova en bij een eerste jong is het altijd even afwachten hoe een vrouwtje dit oppakt", legt Rolf uit. "Daarnaast had het kalf last van zijn darmen. Gelukkig gaat alles nu goed en is het een gezond mannetje dat flink groeit." Bedreigd

De Nubische giraffe is een van de meest bedreigde ondersoorten van de traditionele giraffe. Die komt voor op de savannes in Afrika. Daar wordt op het dier gejaagd. Een andere bedreiging vormt de ontbossing. Hierdoor wordt het leefgebied van deze dieren steeds kleiner. Vanwege deze bedreigingen is een Europees fokprogramma op poten gezet voor deze giraffensoort. Zo zorgen dierentuinen voor een gezonde reserve-populatie. Vanwege het relatief koude weer blijft het jong nog even op stal, samen met zijn moeder en enkele andere leden van de groep. Bezoekers kunnen daar tussen twee en drie uur 's middags de nieuwste aanwinst van het safaripark bekijken.