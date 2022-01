Deze corsowagens rijden straks hopelijk gewoon door de straten van Zundert

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Buurtschappen bloemencorso Zundert in de startblokken voor het corso 2022

De buurtschappen en corso-organisatie in Zundert zijn al volop bezig met het bloemencorso van dit jaar. Lennart Schrouwen van Stichting Bloemencorso Zundert is optimistisch. “We gaan voor een normaal corso in september. Al kunnen we niet in een glazen bol kijken en houden we in het achterhoofd ook rekening met andere scenario’s.” Door de coronaregels reed het corso het afgelopen jaar niet door het dorp maar stonden de wagens stil op een groot veilingterrein.

Rob Bartol Geschreven door

Dertien van de twintig buurtschappen van het bloemencorso in Zundert weten al wat ze gaan bouwen voor het corso 2022. Het winnende buurtschap van vorig jaar, Klein Zundert heeft bekend gemaakt dat ze ‘Holifant’ gaan bouwen, een wagen gebaseerd op het kleurrijke Olifantenfestival in India.

“Je ziet een monteur die de boel aan de gang probeert te houden."

Jeroen Vriends van het corsomagazine Corsief is vooral benieuwd naar de wagen van buurtschap Tiggelaar. Ik heb het ontwerp 'Pressure' gezien en het ziet er vernieuwend uit. Het lijk op een gigantische motor in een fabriek, iets met veel beweging en spektakel.” Eefje Wagtmans is een van de ontwerpers: “Je ziet een monteur die in een industriële omgeving de boel aan de gang probeert te houden. De druk in de leidingen neemt zo toe dat de meters in het rood slaan en er stoom ontsnapt. De boel escaleert." De wagen wordt hoofdzakelijk in zwart-wit uitgevoerd. “Dat is om de hardheid van de industrie aan te geven. We gebruiken dahlia’s die tegen het zwart aan zitten, contrasterend met witte dahlia’s."

"Een kwart eeuw geleden werd corsowagens nog gebouwd in corsotenten."

Het buurtschap Klein Zundertse Heikant bestaat 75 jaar en is van plan om het 'Festival of Insanity' op straat te gaan zetten. Het ontwerp laat zich nog het best omschrijven als een op hol geslagen rijdend Zuid-Amerikaans carnavalsmasker. Om het waanzinnige feest nog meer vorm te geven is het jubilerende buurtschap op zoek naar 150 figuranten. Maar corsomagazine Corsief viert zelf ook feest. “We bestaan 25 jaar,” vertelt Vriends, “en dat vieren we met een jubileumboek over de ontwikkelingen van het corso en ons magazine. Een kwart eeuw geleden werd corsowagens bijvoorbeeld nog gebouwd in corsotenten die met houten palen omhoog werden gehouden, nu bouwen we in loodsen.” Alle ontwerpen die tot nu toe bekend zijn, zie je in de video.