Willem II heeft er met Thijs Oosting een multi-inzetbare optie bij

Willem II heeft Thijs Oosting overgenomen van AZ. De multifunctionele speler tekent in Tilburg een contract voor 4,5 seizoen. Het is na Kilian Ludewig, Jizz Hornkamp en Wessel Dammers de vierde winterse versterking voor de huidige nummer vijftien van Nederland.

Het is de tweede keer dat Fred Grim Oosting mag verwelkomen. Dat deed hij vorig seizoen bij RKC, toen de Drent op huurbasis naar Waalwijk trok. Grim was tegenover RTV Drenthe toen lovend. "Het is een spits die als extra optie op het middenveld kan komen. Hierdoor kunnen we goed positiespel spelen en hij is balvast. Verder heeft hij gevoel voor een steekbal en heeft hij een goed schot en hij kan vanuit die positie ook tot scoren komen."

Dat de Tilburgse club vertrouwen heeft in de kwaliteiten van de 21-jarige Oosting blijkt uit het contract dat hij ondertekende. De nieuwste Willem II-aanwinst ligt vast tot de zomer van 2026. "Mijn seizoen begon van de zomer nog goed bij AZ, maar uiteindelijk is het niet geworden wat de club en ikzelf ervan verwachtten. Ik ben ambitieus en wil zoals iedere voetballer minuten maken. Bij Willem II voel ik wederzijds vertrouwen en ik ben erg blij met dit lange contract."

Multi-inzetbaar

Oosting scoorde dit seizoen als invaller in de Conference League tegen het Deense Randers, toen speelde hij als centrale middenvelder. Eerder kwam hij dit seizoen in de kwalificatiewedstrijd voor de Europa League nog als linksback in actie. Terwijl trainer Pascal Jansen hem tijdens het 0-0 gelijkspel in de Eredivisie tegen Cambuur, vorige week, nog in liet vallen als centrumspits.

Grim gebruikte Oosting vorig seizoen vooral als aanvallend ingestelde speler. Tien keer speelde hij als spits, vier kwam hij als linksbuiten binnen de lijnen en drie keer was hij de aanvallende middenvelder bij de Waalwijkers. In die duels was hij goed voor vier doelpunten en drie assists.

De speler is op de website van zijn nieuwe club duidelijk over zijn mogelijkheden, waar hij vooral mikt op een aanvullende rol. "In de spits, achter de spits, linksbuiten. Ik voel me er allemaal prettig bij en heb niet per se een uitgesproken voorkeur."

Debuut tegen RKC

Met de komst van Oosting is het duel met RKC nog specialer geworden. Het duel is voor beide clubs al belangrijk met het oog op de strijd tegen degradatie. Trainer Grim was tot afgelopen zomer werkzaam bij de Waalwijkse ploeg. En de afgelopen periode gingen de Tricolores ver om – zonder succes - aanvoerder Melle Meulensteen over te nemen. Maar het is nu ook een duels tussen vader en zoon, want Joseph Oosting is naast vader van Thijs ook de huidige oefenmeester van RKC.

Willem II-RKC Waalwijk staat op de planning voor zondagmiddag 6 februari om half drie.