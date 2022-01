Politie grijpt naar pepperspray en wapenstok na ruzie tussen bewoners

De politie heeft zondagnacht de wapenstok en pepperspray moeten gebruiken om een man onder controle te krijgen die zich verzette bij zijn aanhouding. Opvallend, want eerder deed de man juist alles om meegenomen te worden door de agenten. Hij wilde niet meer thuis slapen.

De politie ging af om een melding van ruzie tussen bewoners van een huis aan de Hermelijnweide in Veghel. Toen agenten bij het huis kwamen, stonden de bewoners op straat. Agenten probeerden te bemiddelen en de boel tot bedaren te brengen, maar op dat moment sloeg de sfeer volgens de politie om. Een van de bewoners gaf aan niet meer thuis te willen slapen.

Sloeg in op politieauto

De man wilde met de agenten mee en beende naar de politieauto. Die zat op slot, maar daar nam de man geen genoegen mee. Met zijn elleboog sloeg hij tegen een ruit van de auto. En terwijl agenten niet van plan waren geweest om hem mee te nemen, toen de man op de auto begon in te slaan, besloten ze hem toch aan te houden.

Maar op dat moment werkte de verdachte niet meer mee. Pas nadat de politie pepperspray en de wapenstok gebruikte, bond de man in. Hij is in de boeien geslagen en naar het bureau gebracht. De man heeft meerdere bekeuringen gekregen, voor onder andere baldadigheid en openbare dronkenschap.