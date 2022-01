Klanten gedupeerd: zonnepanelenbedrijf lijkt van de aardbodem verdwenen

Archieffoto: ANP.

Tientallen Brabanders zeggen gedupeerd te zijn door Duurzaamheidscentrum Nederland in Terheijden, een bedrijf dat onder meer zonnepanelen plaatst. Van het bedrijf en de eigenaren ontbreekt ieder spoor terwijl klanten duizenden euro’s hebben aanbetaald. Meerdere klanten hebben aangifte bij de politie gedaan. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is en of het bedrijf afstevent op een faillissement.

Omroep Brabant heeft meerdere gedupeerden gesproken. Ze hebben allemaal soortgelijke verhalen. Het gaat vooral om gedupeerden in West-Brabant, onder meer in Hoogerheide, Etten-Leur en Breda. Veel gedupeerden hebben zich verzameld in een WhatsAppgroep, waar ervaringen met elkaar worden gedeeld. Duurzaamheidscentrum Nederland legt naast zonnepanelen ook LED-verlichting en warmtepompen aan. Het bedrijf was in het verleden sponsor van NAC Breda en maakte ooit gebruik van een skybox in het Rat Verlegh Stadion. Het gaat met name om klanten die de afgelopen weken afspraken hebben gemaakt voor het plaatsen van zonnepanelen, maar daarna niets meer van het bedrijf hoorden. Sommigen hebben al een aanbetalingen gedaan, in een enkel geval oplopend tot ruim 6000 euro.

"We hebben een aanbetaling gedaan van honderd procent.”

Een van de gedupeerden is Alexander Schalk uit Etten-Leur. Hij kwam het bedrijf op het spoor na goede ervaringen van een buurtbewoner, die te spreken was over de plaatsing van de zonnepanelen. “Begin dit jaar werd de offerte opgemaakt. We hebben een aanbetaling gedaan van honderd procent van het bedrag, ruim zesduizend euro”, zegt Alexander. “Heel naïef van ons, maar we dachten dat het goed zat. Vorige week zijn het bedrijf gaan bellen en mailen. Sindsdien is er geen contact meer mogelijk, maar lezen en horen we van andere gedupeerden identieke verhalen.”

"De eigenaar zou nog terugbellen, maar inmiddels krijg ik geen gehoor meer.”

Theo Jaspers uit Hoogerheide heeft een soortgelijk verhaal. Hij gaat maandagmiddag aangifte doen, iets wat Alexander al gedaan heeft. “Mijn aanbetaling is lager, ongeveer 2000 euro. 14 januari zouden ze de panelen leggen. Dat bleek opeens niet mogelijk. Vorige week vrijdag kreeg ik een van de eigenaren aan de lijn, die zei dat het bedrijf in zwaar weer verkeerde. Hij zou nog terugbellen, maar inmiddels krijg ik geen gehoor meer.” Danielle Driessen-Gerretse uit Breda is een van tien huishoudens die in haar woonwijk afspraken had gemaakt met het bedrijf. “Alle huishoudens wilden met hen in zee gaan. Een ander huishouden en ik hebben zelfs al een aanbetaling gedaan”, vertelt Danielle, die daarna van het bedrijf te horen kreeg dat er een conflict was met de legger van de zonnepanelen.

"Een van de eigenaren van het bedrijf belde huilend op."