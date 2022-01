Geen MXGP in Oss, onderzoek of Berghem wel kan

De gemeente Oss laat momenteel de mogelijkheid onderzoeken om de Grand Prix Motorcross van dit seizoen te verplaatsen naar motorpark Nieuw Zevenbergen in Berghem. Oss moet op zoek naar een alternatief nadat vorige week duidelijk werd dat de gemeente geen vergunning kan afgeven voor een cross op het terrein van De Witte Ruysheuvel. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Top Events, de Brabantse organisator.

De MXGP op het terrein van De Witte Ruysheuvel in Oss was vorig jaar juli een groot succes. Hoewel er vanwege corona beperkingen waren, genoten toch duizenden mensen van het motorcrossevenement. Dat gaat komend seizoen echter niet gebeuren.

Broedseizoen

Dat heeft niets met corona te maken, maar komt door veranderde regelgeving. De gemeente Oss kan door nieuwe voorschriften, bijvoorbeeld met het oog op het broedseizoen, geen vergunning afgeven.

Dat levert een probleem op, want Oss sloot vorig jaar een vijfjarig contract met de Brabantse organisator Top Events. Het gemeentebestuur zoekt daarom samen met het bedrijf naar een alternatief en onderzoekt deze week of dat motorpark Nieuw Zevenbergen kan zijn.

Voorwaarden

Dat circuit, en de omgeving, moet namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen voor een dergelijk evenement. Zo moet er genoeg publiek kunnen komen en voldoende ruimte zijn voor bijvoorbeeld de paddock, de spuitplaatsen en de VIP-tenten. Dit alles moet goedgekeurd worden door Infront Moto Racing, de promotor uit Monaco.

"Dit evenement kun je niet half doen", zegt Ebert Dollevoet van Top Events, die het onderzoek naar de nieuwe locatie leidt. "Het moet voldoen aan bepaalde normen. Deze week gaan we dan ook de locatie bekijken. Ik ben benieuwd hoe dit uitpakt."

Logische keuze

Als motorpark Nieuw Zevenbergen wordt goedgekeurd, rijden de Brabantse sterren als Jeffrey Herlings, Brian Bogers, Glenn Coldenhoff, Kay de Wolf, Roan van den Moosdijk en Kay Karssemakers dit seizoen dus alsnog een thuiswedstrijd.

De datum voor de MXGP in Berghem moet nog worden bepaald, maar een logische keuze zou 18 september zijn. Er staat dan nog niets gepland in het schema van de MXGP, maar het is wel de laatste wedstrijd van het seizoen. Hoe mooi zou het zijn als Jeffrey Herlings de wereldtitel in zijn eigen Brabant kan prolongeren.

Dat is allemaal nog wat voorbarig, want de organisatie gaat eerst kijken of het evenement überhaupt wel kan plaatsvinden in Berghem.