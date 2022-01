1/1 Politieauto botst op bestelwagen in Boxmeer

In Boxmeer is een politieauto op een bestelwagen gebotst. De agenten waren met spoed op weg naar een melding toen het ongeluk gebeurde.

Het ging mis op Sint Anthonisweg, op de afrit van de A73. De politie was met spoed onderweg naar een ongeval in Oploo. Waarschijnlijk heeft de bestuurder van de bestelwagen de politie over het hoofd gezien.

De Sint Anthonisweg ligt bezaaid met brokstukken en is gedeeltelijk afgesloten voor verkeer.