Thijs zat vlak achter kettingbotsing: 'Protestauto's remden steeds af'

Een spontane demonstratie tegen de coronamaatregelen zorgde zondag voor veel overlast op de Brabantse snelwegen. Demonstranten met auto’s vol vlaggen en teksten zetten spontaan hun knipperlichten aan en remden plotseling. Op de A2 bij Leende ging dit mis en botsten vijf auto’s op elkaar.

Ter hoogte van Leende ging het mis. "Ineens ging iedereen op de rem staan. Wij konden gelukkig op tijd stoppen, maar voor ons zaten vijf auto’s op elkaar. Dat was best hard gegaan."

Thijs Jansen uit Amsterdam reed vlak achter de kettingbotsing. "Al eerder hadden we last van die protestauto’s", vertelt Thijs. "In totaal heb ik misschien wel twintig van die auto’s gezien. Niet allemaal bij elkaar, maar verspreid over de snelweg. En op alle viaducten stonden mensen. Soms met tractoren."

Volgens sommige berichten zouden bij het protest tegen de coronamaatregelen ook vrachtwagens betrokken zijn geweest. Maar die heeft Thijs niet gezien. "Wel een enkele vrachtwagen langs de kant, maar ik heb geen idee of die aan het protesteren waren. Bij het ongeluk waren ze volgen mij niet betrokken."

Een politiewoordvoerder zegt dat de exacte oorzaak van het ongeval nog onbekend is, maar dat het ongeluk vlak bij een groep protestauto's gebeurde. "Het is heel kort op het konvooi gebeurd." De politie hoopt op basis van verklaringen van betrokkenen te achterhalen wat de oorzaak van de kettingbotsing is geweest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De groep protestauto’s is na de aanrijding bij Leende verder gereden richting Tilburg en Breda. Ook op andere plekken in het hele land zijn zondagmiddag spontaan konvooien van vrachtwagens en auto's de weg opgegaan. Op het Telegram-kanaal Convoy Nederland Nieuws was opgeroepen om ‘een rondje te toeren in de provincie’.

De actie lijkt ingegeven door het zogenoemde Vrijheidskonvooi in Canada, waar duizenden mensen protesteren tegen de coronaregels.