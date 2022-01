Corry Storm geeft ons de wind van voren: 'Ik krijg altijd de schuld'

Wie Corry Storm heet, mag maandag natuurlijk grappen verwachten. Storm Corrie raast over het land en dat zal Corry Storm uit Boxmeer niet ontgaan. “Ik krijg de wind van voren.”

Met windstoten tot boven de 80 kilometer per uur laat storm Corrie zich ook in Brabant gelden. Veel schade is nog niet aangericht, maar het is wel het gesprek van de dag.

Corry Storm uit Boxmeer kan erover meepraten. “Ik krijg natuurlijk altijd al veel opmerkingen over mijn achternaam, maar vandaag helemaal”, vertelt Corry in het radioprogramma WAKKER! bij Omroep Brabant. "Ik krijg vaak de schuld”, lacht ze. “Dus ik zei al tegen mijn broer dat ik me vandaag wel eens wil laten gelden."

We kunnen onze borst dus natmaken, als het aan Corry Storm ligt. Op deze stormachtige dag weten veel mensen haar te vinden. “Overal vandaan, zelfs vanuit het Caribisch gebied. Veel mensen kennen mij. Dus op zo’n dag als vandaag krijg ik veel reacties.” Ze zit er verder niet mee en kan er wel om lachen. "Iedereen krijgt de wind van voren, haha."

Stormen waarvoor het KNMI code oranje of rood uitgeeft, krijgen sinds 2019 een naam. Corry Storm uit Boxmeer is natuurlijk niet de échte naamgever van deze storm. Die heeft haar naam te danken aan de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI, Corrie van Dijk.

Vier andere stormen kregen ook een naam:

Odette - 25 september 2020 -Code geel in Zeeland en Zuid-Holland

Bella- 27 december 2020 - Code geel in het hele land

Christoph - 20 en 21 januari 2021 - Code geel in Noord-Holland en Waddengebied

Darcy - 7 februari 2021 -Code rood in heel Nederland

