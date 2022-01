Smaakmaker Thom Haye voor 7,5 ton van NAC naar Heerenveen

NAC-middenvelder Thom Haye vertrekt per direct naar SC Heerenveen. De transfer, die al enige tijd in de lucht hangt, is maandag afgerond. Naar verluidt ontvangt de Bredase club 750.000 euro van de Friezen.

Thom Haye was zonder twijfel de beste speler en ook smaakmaker bij NAC. Zijn vertrek is een aderlating, maar voor de 26-jarige middenvelder zelf is het een goede positieverbetering.

De onderhandelingen tussen NAC en Heerenveen liepen in het begin nogal stroef omdat de Friese club niet de vraagprijs wilde betalen. Maar NAC laat weten tevreden te zijn met de uiteindelijke uitkomst.

Haye kwam in januari 2020 op huurbasis over van ADO Den Haag. Een half jaar later tekende hij een driejarig contract in Breda. In totaal speelde de middenvelder 69 officiële duels voor NAC waarin hij acht keer scoorde.