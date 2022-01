'Carnaval kan doorgaan maar wel in aangepaste vorm', zegt minister Yesilgöz

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid denkt dat carnaval in aangepaste vorm door kan gaan. "Ik ga met de carnavalsburgemeesters kijken wat de scenario's zijn en hoe het wel door kan gaan", zegt ze tegen RTL Nieuws. Vanavond bespreekt ze met onder anderen burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch de scenario's en hoe carnaval in coronatijd gevierd kan worden.

"Helaas zal carnaval wel in een aangepaste vorm moeten worden gevierd", zei de minister tegen de nieuwszender. "Tenzij het virus volledig is verdwenen, maar dat is volgens mij iets te snel. En je kunt niet zeggen dat het virus die dagen niet bestaat."

Anderhalve meter

Speciale coronaregels voor de carnavalsperiode zijn nodig, omdat de zuidelijke burgemeesters vrezen dat afstand houden, groepsvorming op straat en sluitingstijd van de horeca in die dagen nauwelijks te handhaven zijn.

Yesilgöz wil nog niet vooruitlopen op welke coronaregels zullen gelden. Het huidige coronamaatregelenpakket (onder meer horeca om tien uur 's avonds dicht en anderhalve meter afstand houden) geldt in principe ook tijdens carnaval. Al weegt het kabinet de maatregen over twee weken opnieuw. Carnaval wordt dit jaar tussen zaterdag 26 februari en dinsdag 1 maart gevierd.

Eén lijn

Het carnavalsoverleg begint vanavond om zes uur. De zuidelijke burgemeesters willen zo snel mogelijk duidelijkheid over wat er wel en niet mag tijdens carnaval. Ook willen zij één lijn trekken, zodat carnavalsvierders niet massaal naar de gemeente gaan waar ze de meeste vrijheid hebben. Mikkers is bij het gesprek namens de provincie Noord-Brabant.

