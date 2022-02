3 Uurkes Vurraf en Kleinfisjenie Café: zo viert Omroep Brabant carnaval

Jordy Graat en Christel de Laat

Voor de 33e keer is 3 Uurkes Vurraf de traditionele start van carnaval, een jubileumjaar in carnavalsland. Vanwege de coronamaatregelen wordt dat opnieuw gevierd met een 'digitale editie', zonder publiek. Vrijdag 25 februari vanaf drie uur kan iedereen vanuit de eigen versierde huiskamer genieten van de aftrap van het carnaval in Brabant. Kleinfisjenie!

Geen carnaval zonder 3 Uurkes Vurraf. Een traditie die Omroep Brabant met veel plezier in ere houdt. Presentator Jordy Graat ontvangt weer een groot aantal carnavalsartiesten, onder wie Lamme Frans, Johnny Purple, Vieze Jack, Peter Selie en De Deurzakkers. Heb je 3 Uurkes Vurraf gemist? Om kwart voor acht wordt de uitzending herhaald. Beleef 3 Uurkes als VIP

3 Uurkes Vurraf komt vanuit een carnavaleske locatie in het centrum van Eindhoven. Bij de uitzending is in de zaal geen publiek aanwezig. Maar dat publiek is er wel online, in de eigen huiskamer. Tijdens 3 Uurkes Vurraf wordt live naar deze huiskamers geschakeld. Deze VIP-gasten zijn tijdens de uitzending te zien op een groot videoscherm op het podium. Iedereen kan zich aanmelden om kans te maken op een VIP-ticket en zo een plekje op het videoscherm te bemachtigen. Voor de winnaars ligt bovendien een heus carnavalsfeestpakket te wachten. Aanmelden kan tot en met vrijdag 11 februari: JA, IK MELD MIJ AAN Mooie en gezellige carnaval

Omroep Brabant vindt het belangrijk dat de maatregelen worden nageleefd. “Maar we vinden ook dat Brabanders een mooie en gezellige carnaval verdienen,” zegt Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant. “Daarom hebben wij naar alternatieven gezocht. Die hebben we gevonden in de vorm van een digitale editie van 3 Uurkes Vurraf, wat vorig jaar een groot succes was,” zegt Veenstra. Kleinfisjenie Café live

Niet alleen 3 Uurkes Vurraf is live op tv. Van zaterdag 26 februari tot en met dinsdag 1 maart is er elke avond om kwart voor acht het Kleinfisjenie Café. Jordy Graat en Christel de Laat nemen de kijkers mee langs een optocht van carnavalsherinneringen, legendarische momenten, carnavalsliefdes, carnavalsmuziek en vooral heel veel gezelligheid. Carnavalsvierders thuis spelen hierbij een belangrijke rol met het insturen berichten of hilarische filmpjes op social media. Het programma duurt tot half tien. Volg carnaval bij Omroep Brabant dus op tv, radio en online.

