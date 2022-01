Eindhoven aan zee: Twitter lacht om verspreking NOS-presentator Rob Trip

Heeft storm Corrie maandag de kustlijn een heel eind naar het zuiden verlegd? NOS-presentator Rob Trip liet de kijkers van het achtuurjournaal in verwarring achter, nadat hij 'voor de kust bij Eindhoven' zei, in plaats van 'voor de kust bij IJmuiden'. Op Twitter kunnen de kijkers er wel om lachen.

Het achtuurjournaal begon met het nieuws over een schip dat door de storm voor de kust bij IJmuiden (dus niet Eindhoven) in de problemen was gekomen. Op Twitter gaat het niet over het schip, maar hebben kijkers vooral lol over de verspreking van de NOS-presentator.

"Ideaal! In de zomer na een thuiswedstrijd van #PSV lekker naar 't strand! Eén keer gas geven en je bent er", lacht PSV-supporter Bas Dijkhof. "Storm Corrie slaat deel van de kust weg, tegenwoordig Eindhoven aan zee", zegt kijker Anné Plaisier.