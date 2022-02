Precies 69 jaar geleden eiste de zee van 247 Brabanders het leven

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Ooggetuige van de watersnoodramp

In de polders achter de voormalige zeedijk in West-Brabant bestaan er nog altijd eigenlijk maar twee periodes in de geschiedenis. Die van voor en die van na de watersnoodramp van 1953. In de nacht van 31 januari op 1 februari sloeg het noodlot toe. Een combinatie van springtij en een noordwesterstorm deden de dijken bezwijken. 247 Brabanders verdronken.

Zelfs 69 jaar na dato zorgt de watersnoodramp nog altijd voor tranen over de wangen bij de nabestaanden. Alleen al in het dorpje Heijningen lieten 76 inwoners het leven in de ontembare vloedgolf, die het laaggelegen land overspoelde.

"De gezinnen die daar woonden hadden geen schijn van kans."

Willem Ardon uit Heijningen was destijds een tiener. "Aanvankelijk dacht mijn moeder dat de waterleiding was gesprongen, want het was nat op de benedenverdieping. Al snel zagen we dat het veel erger was, want de achterdeur kwam naar binnen gespoeld." Bijna 70 jaar na dato staat Willem naast het huis waar hij destijds woonde. "In de polder zagen wij de halfsteens arbeidershuisjes verzwolgen worden door het zeewater dat door de dijkbreuk binnen kwam stromen. De gezinnen die daar woonden hadden geen schijn van kans. Zij waren de eerste slachtoffers." Hij moet zijn tranen onderdrukken.

"Elke familie kende slachtoffers van die rampzalige nacht."

Op de dijk bij Zwingelspaan, tussen Klundert en Fijnaart, is maandag een plaquette onthuld die de inzet van cadetten van de Koninklijke Militaire Academie memoreert. De officieren in opleiding redden in dat gebied zo'n honderd inwoners van daken en zolders van een verdrinkingsdood. De plaquette is voor de nabestaanden en ooggetuigen een manier om de herinnering aan de watersnoodramp in West-Brabant levend te houden. Niet iedereen kan erover praten, want de herinnering aan die nacht doet nog altijd te veel pijn. "Alleen al in Heijningen is met 76 slachtoffers meer dan tien procent van de 700 inwoners om het leven gekomen. Elke familie kende slachtoffers van die rampzalige nacht", vertelt Jan Dierks van Stichting Watersnoodwoning/Museum Heijningen.

De plaquette langs de Zwingelspaandedijk is de zesde in een toeristische fietsroute die dit deel van West-Brabant moet herinneren aan de verschrikkelijke ramp, die in de nacht van 31 januari op 1 februari aan 247 Brabanders het leven ontnam. Een ramp waarover steeds minder mensen uit eigen beleving het verhaal kunnen vertellen. Kijk in deze video naar archiefbeelden van de watersnoodramp in 1953:

