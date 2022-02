Man en vrouw gewond bij steekpartij in huis in Best

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Man zwaargewond bij steekpartij in Best, ook vrouw gewond naar ziekenhuis

Een man en een vrouw zijn maandagavond gewond geraakt bij een steekpartij in een huis in Best. De man, volgens de politie de vermoedelijke dader, is er ernstig aan toe. Hij ligt in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar.

Sandra Kagie Geschreven door

De steekpartij gebeurde rond elf uur in een huis aan de de Professor R. Regoutstraat. De politie vond na een melding de gewonde vrouw. Op basis van wat zij vertelde, gingen agenten op zoek naar de vermoedelijke dader. Hij zou waarschijnlijk nog op een andere plek in het huis zijn. De man werd kort daarna zwaargewond gevonden. Ook hij had steekwonden. Vanwege de ernst van de verwondingen van de man landde een traumahelikopter in de buurt. Dit bij een tankstation langs de snelweg A58. Daar stapte een trauma-arts ter ondersteuning in de ambulance. Ook de vrouw werd naar een ziekenhuis gebracht waar zij werd behandeld aan meerdere steekwonden. Ruzie in de relatiesfeer

De politie heeft het over een uit de hand gelopen ruzie in de relatiesfeer. Ze onderzoekt onder meer de mogelijkheid dat de man zichzelf heeft gestoken, meldt een woordvoerder. Of de twee een stel vormen, zegt hij niet. "De man en vrouw wonen allebei in het huis." Of er meer mensen in huis waren op het moment van de steekpartij, weet de woordvoerder niet. Ook geeft hij aan niet te weten wie de melding van steekpartij deed. De recherche deed maandagnacht in en om het huis uitgebreid onderzoek. De politie gaat er niet vanuit dat er bij de steekpartij nog anderen betrokken zijn.