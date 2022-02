Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Man zwaargewond bij steekpartij in Best, ook vrouw gewond naar ziekenhuis

Een man en een vrouw zijn maandagavond gewond geraakt bij een steekpartij in een huis in Best. De man zou er ernstig aan toe zijn. Beide slachtoffers zijn voor behandeling aan hun verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde rond elf uur in een huis aan de de Professor R. Regoutstraat.

Sandra Kagie Geschreven door

Vanwege de ernst van de verwondingen van de man landde een traumahelikopter in de buurt. Dit bij een tankstation langs de snelweg A58. Daar stapte een trauma-arts ter ondersteuning in de ambulance. Over de aanleiding van de steekpartij is weinig bekend. Zo is onduidelijk of de man en vrouw elkaar gestoken hebben of dat er andere betrokkenen zijn. Een andere bewoner van het huis zou de melding van de steekpartij hebben gedaan. De recherche deed maandagnacht in en om het huis uitgebreid onderzoek. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.

Foto: Sander van Gils / SQ Vision.