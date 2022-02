NAC hengelt op het laatste moment spits Jeredy Hilterman binnen

NAC heeft zich maandagavond vlak voor het verstrijken van de transferdeadline versterkt met Jeredy Hilterman. De 23-jarige spits komt over van FC Emmen en tekent een contract tot medio 2024 bij de Bredase club.

Het hing al een paar dagen in de lucht, maar toch kwamen NAC en FC Emmen pas net voor twaalven tot een akkoord. Lange tijd konden beide partijen het niet eens worden over de transfersom. Een bedrag dat ook niet bekend gemaakt wordt. Persoonlijk was Hilterman er al eerder uit met NAC over een contract voor tweeënhalf jaar.

Hilterman maakte op 21 augustus 2017 zijn debuut in het betaalde voetbal bij Jong FC Utrecht. In vier jaar bij FC Utrecht speelde hij 97 officiële duels voor Jong FC Utrecht waarin hij 27 maal scoorde. Hij kwam drie keer uit voor het eerste elftal voordat hij afgelopen zomer de overstap maakte naar naar FC Emmen.

In Emmen kwam Jeredy Hilterman tot 22 officiële wedstrijden, waarin hij acht keer doel trof en drie assists leverde.