Geen carnavalswagen bouwen, dan maar een biertje brouwen

Johan (links) en zijn mede-b(r)ouwers zijn nu al dolblij met het resultaat.

De optochten mogen dan voor het tweede jaar op rij niet doorgaan, maar nog een jaar in de schaduw zitten, dát zagen ze bij Bouwclub De Dijkrakkers uit Fijnaart niet zitten. En dus brouwden ze de afgelopen weken hun eigen bier. “Het smaakt wel naar meer.” Met het bier hopen ze een groot deel van de kosten die ze het afgelopen jaar hebben gemaakt, willen terugverdienen.

Sven de Laet Geschreven door

Het balletje begon in december te rollen, vertelt bouwer Johan de Keijzer. “Toen voelden we de bui wel weer hangen. Wéér geen optochten en dus ook wéér geen wagen bouwen.” Maar de koppies laten hangen? “Zeker niet, we willen ons laten zien.”

"Het is nog best een dingetje om een soort bier uit te kiezen.”

Zo ontstond bij Johan het ludieke idee. “Een eigen biertje, hoe leuk is dat? Ik heb plaatselijke brouwerij De Toekomst gebeld en die waren meteen enthousiast. Nog diezelfde avond was alles in kannen en kruiken.” Toch moest het moeilijkste deel van het proces toen nog beginnen: de smaak. “We hebben een club van zo’n dertig man. Dan is het nog best een dingetje om een soort bier uit te kiezen.” Maar wonder boven wonder verliep het verrassend soepel. “De brouwerij gaf ons een aantal bestaande biertjes mee. Die hebben we met kerst geproefd. Gelijk de familie er ook nog even bij betrokken.”

"We hebben stiekem al wat geproefd toen het bier uit het vat kwam."

Uiteindelijk viel de keuze op een blond biertje. “De Blonde Dijkrakker, gaat hij heten. Op dit moment is het bier nog aan het rijpen, maar over anderhalve week kunnen de brouwende bouwers eindelijk het eerste flesje open trekken. Een spannend moment, zou je denken. “Mwa… We hebben stiekem al wat geproefd toen het bier uit het vat kwam”, lacht Johan. “We hebben er het volste vertrouwen in.” En het bloed kruipt waar het niet gaan kan bij de creatievelingen. “We hebben een grote pop in de vorm van een bierfles gebouwd. En nu zijn we druk bezig om houten kistjes in elkaar te timmeren, waar de flesjes straks in kunnen.”

"Laten we hopen dat dat volgend jaar niet meer nodig is."

Al met al is het zo’n succes, dat Johan een opvolger van de Blonde Dijkrakker niet uitsluit. “Het smaakt naar wel naar meer. Maar laten we er niet omheen draaien: dit jaar hopen we met de verkoop van het bier ook een berg kosten terug te verdienen. Laten we hopen dat dat volgend jaar niet meer nodig is en we weer gewoon met een mooie wagen rond kunnen rijden.” Lees al het carnavalsnieuws op onze themapagina.