Granaat gevonden bij basisschool Vught, EOD maakt explosief onschadelijk

In de buurt van basisschool de Koningslinde aan de Koninginnelaan in Vught is dinsdagochtend een granaat gevonden. De granaat uit de Tweede Wereldoorlog lag bij een boom op het terrein dat aan de school grenst. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat meegenomen en op een speciale plek tot ontploffing gebracht.

De granaat is vermoedelijk gevonden op de Vughtse Heide die grenst aan het terrein van de basisschool. Ouders vonden de granaat onder een boom vlak bij het schoolplein en waarschuwden de politie. Daarop is de omgeving afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Die hebben de granaat meegenomen naar de Reiskampenweg en is daar tot ontploffing gebracht. Wie de granaat op de plek heeft neergelegd is niet bekend. De lokalen aan de voorkant van de school zijn tijdelijk ontruimd. De kinderen zijn op een andere plek in de school ondergebracht, maar zijn inmiddels weer terug in hun eigen klaslokaal.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

Foto: Bart Meesters/SQ Vision