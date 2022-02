Ook firma die zonnepanelen plaatst is gedupeerd door verdwenen bedrijf

Archieffoto (foto: Anja Bastiaansen)

Niet alleen tientallen mensen zijn gedupeerd door zonnepanelenbedrijf Duurzaamheidscentrum Nederland in Terheijden. Ook Interago, een firma die in opdracht van het Duurzaamheidscentrum de zonnepanelen plaatst, claimt slachtoffer te zijn van oplichting.

Vele tienduizenden euro’s. Dat bedrag aan openstaande facturen hoopt Interago nog te ontvangen van het Duurzaamheidscentrum. “De laatste rekening die we betaald hebben gekregen, is van 2,5 maand geleden." Aan het woord is een van de directeuren van Interago, die anoniem zijn verhaal wil doen. Aan de ene kant omdat hij zich in het verhaal van tientallen particulieren herkent, die zich bij Omroep Brabant meldden over vermeende wanpraktijken. Anderzijds omdat hij en zijn bedrijf volgens hem onterecht worden aangesproken door de acties van Duurzaamheidscentrum Nederland. Het zit volgens de directeur zo: Duurzaamheidscentrum haalt opdrachten binnen om zonnepanelen te plaatsen bij particulieren en bedrijven. De montage doen ze niet zelf. Daarvoor schakelen zij Interago in, dat monteurs in dienst heeft.

Facturen van 2,5 maand geleden zijn de laatste die zijn betaald.

De Interago-directeur: “We krijgen sinds twee jaar opdrachten en dat is eigenlijk altijd goed gegaan. Tot een paar weken geleden, toen we niets meer van hen hoorden. Facturen van 2,5 maand geleden zijn de laatste die zijn betaald. Begin deze maand hebben we besloten niet meer voor hen te werken, omdat de betalingsachterstand te groot is.” En dus stond hij zelf bij Duurzaamheidscentrum op de stoep, dat toevallig in hetzelfde bedrijfsverzamelgebouw in Terheijden zit. Maar daar was niemand meer. Telefonisch waren de eigenaars van Duurzaamheidscentrum Nederland lastig te bereiken. En ook bij de privéadressen van de eigenaars kreeg hij geen gehoor. “Ze zijn in geen velden of wegen te bekennen. Dat is ontzettend vervelend voor ons en onze werknemers”, aldus de Interago-directeur. “We hebben ook contact met bedrijven die de zonnepanelen en andere materialen leveren. En we horen dat ook daar enkele grote gedupeerden tussen zitten. Met nog hogere schadebedragen.”

Wij krijgen nu ook gedupeerde particulieren over de vloer, die niet altijd even vrolijk verhaal komen halen.