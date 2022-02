Vrouw overleden na steekpartij in Valkenswaard, man opgepakt

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Gewonde bij steekpartij in Valkenswaard, één aanhouding

In een Bed & Breakfast aan de Maastrichterweg in Valkenswaard is dinsdagmiddag een vrouw overleden na een steekpartij. Een tweede vrouw raakte gewond, zo meldt de politie. Een 45-jarige man uit Valkenswaard is aangehouden als verdachte.

Toegesnelde hulpdiensten konden niet voorkomen dat het slachtoffer ter plaatse bezweek aan haar verwondingen. Haar identiteit is nog niet vastgesteld. Het politieonderzoek is in volle gang. Onder meer de forensische recherche doet onderzoek.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision