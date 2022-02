112-nieuws: 2 slachtoffers na melding schietpartij • 'bankmedewerkers' vast

Een agente doet onderzoek na de melding van een schietpartij aan de Abeelstraat in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

00.52 Twee slachtoffers in ziekenhuis na melding schietpartij in huis Breda Agenten zijn dinsdagavond een huis aan de Abeelstraat in Breda binnengevallen na een melding dat daar geschoten zou zijn. Het huis en de straat werden vervolgens afgezet. In het ziekenhuis aan de Molengracht vonden agenten twee slachtoffers. Agenten doen onderzoek na de melding van een schietpartij aan de Abeelstraat in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision).