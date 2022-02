112-nieuws: dode na ongeval Son • aanrijding in Tilburg

17.41

In de Dwarsstraat in Geldrop is brand uitgebroken in een schuurtje achter een woning. Er zijn twee blusvoertuigen ingezet.

De brand sloeg over naar de zolder van de schuur. Er zijn geen mensen gewond geraakt. De brandweer was bang dat de brand over zou slaan naar de woning, maar dat gebeurde niet, aldus een 112-correspondent. Rond half zeven had de brandweer het vuur onder controle.