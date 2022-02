112-nieuws: lichtgewonde bij ongeval • straatrovers Roosendaal opgepakt

Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Ron Vorstermans Geschreven door

Liveblog

17.00 Vincent van Goghstraat Breda In de Vincent van Goghstraat in Breda heeft vanmiddag brand gewoed op het balkon van een woning. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Voor zover bekend vielen er geen gewonden. Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

15.50 Gestolen sieraden gevonden bij controle Tijdens een controle van een auto op het Tervoplein in Putte is gisteravond een 32-jarige man uit Landgraaf aangehouden. De bestuurder van het voertuig ging ervandoor. Een agent zag de auto van de mannen tijdens zijn surveillanceronde op een parkeerplaats staan. Het tweetal gedroeg zich verdacht en de agent ging over tot een controle. De bestuurder wist te ontkomen, maar de bijrijder niet. In de auto lagen inbrekerswerktuigen en dure horloges en sieraden. Uit het onderzoek blijkt dat de spullen zijn buitgemaakt bij woninginbraken. De politie gaat verder met het onderzoek.

15.25 Ongeval in Breda Op de Ettensebaan in Breda is een busje achterop een auto gereden. De bestuurster van de auto raakte hierbij lichtgewond. De bestuurder van de bus kwam met de schrik vrij. De politie regelde het overig verkeer dat door het ongeval over de busbaan verder moest. Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

12.52 Straatrovers opgepakt in Roosendaal Twee mannen (22 en 25 jaar) zijn dinsdagavond aangehouden in Roosendaal na een straatroof in de stationshal. Een 30-jarige Roosendaler werd lastig gevallen door de mannen, waarna een vechtpartij ontstond. De verdachten zijn er vervolgens met een tas van het slachtoffer vandoor gegaan. Ze in de omgeving aangehouden dankzij aanwijzen van getuigen. De tas werd in een tuin teruggevonden. De verdachten zitten vast.

10.35 Mishandeling op Wagnerplein Tilburg Zaterdag is op klaarlichte dag een man mishandeld op het Wagnerplein in Tilburg. "De man liep rond één uur richting de ingang van het winkelcentrum aan de oostkant van het plein, waar de Albert-Heijn zich bevindt. De man werd vlakbij de ingang mishandeld", aldus de politie op Facebook. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen of mensen die mogelijk camerabeelden hebben van de mishandeling.

10.04 Inbrekers kledingwinkel opgepakt na achtervolging In de nacht van dinsdag op woensdag hebben twee mannen (20 en 30 jaar) uit Den Haag voor 30.000 euro aan kleding gestolen in Sint-Oedenrode. De daders sloegen na de kledingwinkelinbraak op de vlucht. Ze werden na een achtervolging opgepakt. Dat meldt wijkagent Ger Roumen op Twitter. Volgens Roumen sloegen de dieven op de vlucht in een zwarte Audi. Het tweetal stopte in Sint-Michielsgestel en ging er vervolgens te voet vandoor. Een dader kon direct worden aangehouden. De ander werd later met inzet van een hond door agenten opgepakt. De mannen zitten nog altijd vast. De politie is een onderzoek gestart.

00.52 Twee slachtoffers in ziekenhuis na melding schietpartij in huis Breda Agenten zijn dinsdagavond een huis aan de Abeelstraat in Breda binnengevallen na een melding dat daar geschoten zou zijn. Het huis en de straat werden vervolgens afgezet. In het ziekenhuis aan de Molengracht vonden agenten twee slachtoffers. Agenten doen onderzoek na de melding van een schietpartij aan de Abeelstraat in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision).