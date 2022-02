'PSV krijgt tientallen miljoenen na nieuwe deal met Brainport Eindhoven'

PSV maakt woensdag een nieuwe sponsordeal bekend die de Eindhovense voetbalclub enkele tientallen miljoenen euro's oplevert, meldt het ED. De bedrijven die PSV sponsoren onder de naam Brainport Eindhoven hebben hun contracten met drie tot vijf jaar verlengd. Schoonmaakbedrijf CSU heeft zich er nieuw bijgevoegd.

De betrokken bedrijven leggen allemaal ruim een miljoen euro per seizoen in. Volgens de krant zijn alle partijen erg tevreden over de naamsbekendheid en uitstraling van Brainport Eindhoven als shirtsponsor. Sinds 2019 staat Brainport op de voorkant van het shirt en dat zal minstens tot 2027 zo blijven.

Vrouwenvoetbal

De High Tech Campus Eindhoven stapt uit de keten die de naam ‘Metropoolregio Brainport Eindhoven’ op het shirt van PSV mogelijk maakt. De Campus wordt vanaf komend voetbalseizoen de nieuwe hoofdsponsor van de vrouwentak van PSV. Die wordt binnen de club als een serieuze financiële groeimarkt gezien. PSV heeft de High Tech Campus twee seizoenen aan het vrouwenvoetbal weten te binden. Ze betalen ongeveer een half miljoen euro per jaar.

De ontwikkelingen in het vrouwenvoetbal gaan zo hard dat er vanuit de UEFA inmiddels serieuze bedragen aan Champions League-deelnemers worden toegekend. PSV heeft de ambitie om over twee jaar met het vrouwenteam bij de top zestien van Europa horen.

Philips en Energiedirect

Brainport Eindhoven is de derde shirtsponsor in de historie van PSV. Tussen 1983 en 2016 stond Philips op het tricot en daarna drie jaar Energiedirect.nl.