Foto: Iwan van Dun/SQ Vision

In een huis aan de Ambrosiusstraat in Loon op Zand is woensdagochtend het lichaam van een man gevonden. Dat meldt de politie. De omgeving is afgezet.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Voorbijganger

Een voorbijganger vond de man en belde de hulpdiensten. De politie is aanwezig in het huis om onderzoek te doen. Er worden ook getuigen gehoord.