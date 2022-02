Dode man gevonden in huis in Loon op Zand, geen sprake van misdrijf

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Dode man gevonden in huis in Loon op Zand

In een huis aan de Ambrosiusstraat in Loon op Zand is woensdagochtend het lichaam van een man gevonden. Er is geen sprake van een misdrijf. Dat meldt de politie.

Ron Vorstermans Geschreven door

Een voorbijganger sloeg alarm toen hij in de voortuin van het huis bloed zag liggen. De voordeur zou op een kier hebben gestaan. Onderzoek

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De man werd rond kwart voor zeven 's ochtends aangetroffen. De politie heeft het buurtonderzoek afgerond en de omgeving weer vrijgegeven.