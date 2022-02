Man strooit afval over plein, valt agent aan en steekt piemel door celdeur

Foto: Wijkagent Jens/Instagram

De politie heeft dinsdag een dakloze man opgepakt die op de Woenselse Markt in Eindhoven voor overlast zorgde. Hij strooide het afval uit openbare vuilnisbakken over het plein. Daarna viel hij een agent aan met een ijzeren pin. In de cel wist hij zich ook niet gedragen.

Ron Vorstermans Geschreven door

Toen de agenten op het plein waren, at de man mayonaise uit een pot, die hij had gevonden in de vuilnisbak. Daarna gooide hij met friet, shoarma en broodjes. Piemel door luikje celdeur

De politie vroeg hem om de boel op te ruimen, maar die opmerking schoot in het verkeerde keelgat. De man viel de wijkagent aan met een ijzeren pin. Met hulp van de beveiliging en omstanders kon hij worden aangehouden. Hij werd vervolgens in de cel gezet. Daar stak hij zijn piemel door het luikje van de celdeur.