Van amateurvoetballer naar topscorer van TOP Oss in een paar maanden tijd

Kay Tejan is dit jaar de revelatie van TOP Oss (Foto: OrangePictures)

In een paar maanden van amateurvoetballer naar topschutter bij eerstedivisieclub TOP Oss. Het is het verhaal van Kay Tejan. De spits heeft dit seizoen al tien goals achter zijn naam terwijl hij deze zomer nog begon bij de amateurs van Quick Boys.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Het verhaal van Kay Tejan klinkt als een jongensboek. De spits maakte afgelopen zomer nog de overstap van Kozakken boys naar Quick Boys. Hij voorzag een mooi voorseizoen met tegenstanders als Willem II en Telstar en had stiekem de hoop om zich in de kijker te spelen. “Ik heb toen ook in mijn contract laten zetten dat ik mocht vertrekken als een club uit de Keuken Kampioen Divisie zou komen.” Het bleek een meesterzet. Tejan draaide een goed voorseizoen. En via zijn vriend Tijjani Noslin mocht hij op proef komen bij TOP Oss. “Tijjani is echt mijn maatje. Hij heeft bij directeur Peter Bijvelds een goed woordje voor mij gedaan. Mede dankzij hem mocht ik hier stage lopen.”

"Dit had ik niet verwacht"

Hij maakte indruk op trainer Bob Peeters die in het verleden zelf als spits op het hoogste niveau in Nederland en België speelde. “Peter kwam naar mij toe met een filmpje van Kay. Hij speelde als amateur maar ik zag hele interessante dingen. Toen hij hier stage liep pakte hij al snel dingen op.” Een bijzondere start maar met een geweldig gevolg. Hij kreeg een contract en werd al snel belangrijk voor het team. Na een half seizoen heeft de 25-jarige spits al tien goals gemaakt. “Dit had ik niet verwacht”, geeft Tejan toe. “Maar als je ziet hoe hard ik hiervoor heb gewerkt, is het wel verdiend. Het is inmiddels een droom die uitkomt.”

"Misschien dat er weer iemand een goed woordje kan doen"

Ook zijn trainer had deze ontwikkeling niet zo snel verwacht. “Ik voorspelde wel dat hij dubbele cijfers aan het einde van het seizoen zou hebben, maar halverwege had ik niet verwacht.” Toch waakt Peeters voor het feit dat Tejan een eendagsvlieg gaat worden. “Hij moet rustig blijven. Persoonlijk hoop ik ook dat hij na dit seizoen nog een jaar hier blijft. We zijn als team in ontwikkeling en voor zijn ontwikkeling zou dat ook beter zijn.” Hoewel de spits zelf aangeeft dat hij er rustig onder blijft, droomt hij wel verder. En met meerdere goede vrienden bij Eredivisieclubs kan het snel gaan heeft hij afgelopen zomer wel gemerkt. “Misschien dat er weer iemand een goed woordje kan doen”, zegt hij met een knipoog. Maar wanneer hij serieus praat over zijn toekomst hoopt hij ooit in de Eredivisie te mogen spelen. “Ik droom van de Eredivisie. Maar eerst ga ik hier nog vlammen. Ik wil op minimaal veertien goals eindigen. Dan zien we in de zomer wel weer verder.”