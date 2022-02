Buurt geschokt na schietpartij in Breda: 'Het wordt hier steeds erger'

De politie was woensdagochtend nog altijd aanwezig op de Abeelstraat in Breda (foto: René van Hoof).

Bewoners van de Abeelstraat in Breda reageren woensdagochtend geschrokken na een schietpartij in hun straat. Bij het huis is het volgens een van de buurtbewoners een komen en gaan van dure auto's en wordt er regelmatig de hele nacht gefeest. Het huis en de straat zijn nog altijd afgezet.

De melding van de schietpartij kwam dinsdagavond rond halfelf binnen bij de politie. Agenten reden vervolgens met veel auto's richting de Abeelstraat. Ze gebruikten een stormram om de deur van het huis te forceren. Een correspondent hoorde een van de agenten zeggen dat er 'een kogel op de trap lag'. Twee gewonden zijn volgens de politie in het ziekenhuis behandeld. 'Het wordt vervelend hier in de buurt'

"Ik zat in de woonkamer toen ik die knallen hoorde", vertelt de man die aan de overkant van de straat woont. "Ik dacht eigenlijk aan vuurwerk, tot onze hond voor het raam schoot en begon te blaffen. Toen zag ik aan de overkant mensen naar buiten komen. Die hadden de daders zien lopen." Hij is 'best geschrokken' van wat er gebeurd is. "Dit is een van de meest rustige straten van de wijk Tuinzigt", benadrukt hij. "Ik woon inmiddels dertig jaar aan deze straat, het langst van iedereen hier. Maar het wordt hier met de tijd erger, het wordt vervelend hier in de buurt." 'Je kon erop wachten dat dit zou gebeuren'

De man denkt dat het huis waar de schietpartij plaatsvond een drugspand is. "Ja, bijna zeker. Voor 99,9 procent. Ik denk dat deze schietpartij daarmee te maken heeft. Dat kan haast niet anders. Je kon erop wachten dat dit zou gebeuren." Hij zag bij dit huis regelmatig opvallende auto's voorbijkomen. "Heel grote, dure auto's met allemaal buitenlandse nummerborden. Die zie je dan stoppen voor de deur. Vervolgens stapt iemand uit, wordt er binnen wat opgehaald en dan zie je de automobilist weer wegrijden. Maar sommige anderen blijven heel de nacht feesten in dit huis en gaan de volgende ochtend pas weg." 'Ik ga mijn huis te koop zetten'

Andere buurtbewoners die woensdagochtend op straat stonden te keuvelen, hadden de knallen dinsdagavond ook gehoord, maar waren daar niet op aangeslagen. Zij dachten dat het vuurwerk betrof. Een vrouw reageert zichtbaar aangedaan, als ze hoort dat er geschoten. "Ik ga weg hier", zegt ze. "Ik ga mijn huis te koop zetten." Een man verzucht: "Vroeger ging je als er een conflict was met elkaar op de vuist en pakte je daarna een pilsje. Nu schieten ze meteen." Wat er precies is voorgevallen bij het huis aan de Abeelstraat wordt onderzocht.